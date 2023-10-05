2023-10-05 12:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

باشرت مديرية المرور العامة تسجيل المركبات الكترونياً، إلى جانب تفعيل “منصة غرامة”، والاستعداد لتشغيل مشروع الإشارات الضوئية الذكية في عشرة مواقع في بغداد. وقال مدير شعبة شكاوى المواطنين في المديرية، المقدم حيدر شاكر محمد في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، إنه “انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومدير المرور العام بوشر باعتماد التكنولوجيا الحديثة […]

ظهرت المقالة بغداد.. 10 مواقع ستشهد تشغيل الإشارات “الذكية” والمرور تنطلق الكترونيا أولاً على ايرث نيوز.