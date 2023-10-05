الإمارات ترفض قبول تأشيرات بالجواز الإلكتروني العراقي

2023-10-05 12:54:17 - المصدر: فلاي دبي

قالت شركة فلاي دبي، اليوم الخميس، إن دائرة الهجرة الإماراتية رفضت قبول تأشيرات الدخول إلى الإمارات باستخدام الجواز الإلكتروني العراقي الجديد.

وجاء في بيان لشركة فلاي دبي، أنه "حسب تعليمات دائرة الهجرة الإماراتية، لايمكن تقديم تأشيرة الإمارات على ضوء الجواز الإلكتروني العراقي الجديد إلى إشعار آخر".

وقرار الإمارات برفض قبول تأشيرات الدخول إلى البلاد باستخدام الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، من شأنه أن يؤثر على حركة السفر بين البلدين.

ويطالب العراقيون بحل سريع لهذه الأزمة، حتى يتمكنوا من السفر إلى الإمارات بسهولة.