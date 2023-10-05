2023-10-05 13:00:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء جميع المتطلبات المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var)، بمنافسات دوري المحترفين للموسم المقبل.

وقال نجاح رحم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الاتحاد الدولي (فيفا)، رسم متطلبات معينة تحت مسمى (بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد)، والتي تتضمن إقامة دورات نظرية وكذلك تطبيق عملي "، مبيناً أن" اللجنة أقامت دورة نظرية في شهر أيار الماضي استمرت لمدة 8 أيام تلتها دورة في شهر تموز وأخرى في آب وبقي الكورس الأخير وهو التطبيق العملي وهو عبارة عن مباريات كاملة".

وأضاف رحم أن" الثاني عشر من الشهر الحالي سيكون موعداً لإكمال تدريب حكام الفيديو المساعدين ومساعدي حكام الفيديو ومشغلي الإعادة ، لإكمال ما يتعلق بالموارد البشرية التي نحتاجها لتطبيق التقنية، أما في ما يخص المعدات فتم الاتفاق مع شركة عشتار لتوفير ثلاث عربات ، وكذلك شركة "ميديا برو" ستوفر عربتين قبل بداية الدوري للمحترفين وفي حال عدم وصولها فإنها ستوفر عربات بالطريقة المناسبة ليكون الـ(فار ) متواجداً مع انطلاق الجولة الأولى من الدوري".

وتابع رحم أن"اللجنة ستباشر بعد الثاني عشر من الشهر الحالي ترخيص الحكام ومشغلي الإعادة من الحكام الكفوئين الذين يستحقون الرخصة بغية الاعتماد عليهم في منافسات الموسم المقبل".