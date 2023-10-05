رئاسة الجمهورية تعلق بشأن "وثائق فساد مالي وإداري" وتتحدث عن المساس بسمعة الدولة

2023-10-05 14:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، بشأن وثائق منسوبة إليها تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي".

وأكدت الرئاسة بحسب البيان، أن "تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية".

وتابعت: "من هنا نعلن أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها".

ودعت، "وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق. فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون".





المصدر: بغداد اليوم



