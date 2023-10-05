2023-10-05 14:05:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

افتتح في محافظة الديوانية ملعب في منطقة أم الخيل في مركز المحافظة يحمل اسم الرياضي الراحل عبد الكاظم ناجي، بحضور المحافظ ميثم عبد الإله الشهد ومدير شباب ورياضة الديوانية سعد المحنه وعدد من المسؤولين وممثلي الفرق الشعبية.

وقال الشهد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" هذا المشروع من ضمن تسعة ملاعب في عموم المحافظة، حيث أحيل هذا المشروع إلى شركة عيون الهدباء التي أنجزت الملعب ، كما أنجزت ملاعب منتدى شباب الإسكان وأم الخيل وغماس والشنافية، وقريباً سيتم افتتاح عدد من الملاعب تباعاً".

وأضاف الشهد أن" الحكومة المحلية داعمة بشكل كبير لقطاع الشباب والرياضة من خلال تأهيل منتديات الرياضة وبناء ملاعب جديدة ضمن مشاريعها ".