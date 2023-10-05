2023-10-05 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بياناً بشأن وثائق منسوبة لها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تحريف تلك الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تناولت وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي، حيث أن تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية".

وأشار إلى، أن "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها".

ودعا البيان وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق. فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون".