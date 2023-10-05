وزارة الثقافة تحدد موعد إطلاق منحة النقابات والاتحادات

2023-10-05 14:16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الثقافة، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، موعد اطلاق المنح المالية لأعضاء النقابات والاتحادات.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العلياوي لـ"بغداد اليوم": إن "وزارة الثقافة تستلم قوائم الاسماء من النقابات والاتحادات وفق قاعدة بيانات ولا تقوم بحذف او استبدال او تغير اي اسم".

واضاف، ان "عمل الوزارة تنظيمي ويكمن في الاشراف على توزيع المنح وفق الضوابط والتعليمات الرسمية".

وأشار العلياوي الى أن "الوزارة تنتظر اطلاق تعليمات الموازنة من أجل بدء توزيع وصرف المنح المالية وفق الجداول والتعليمات المعتمدة".

وفي آب الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، موعد إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين لعام 2022.

وتضمنت المنحة توزيع مبلغ (317000) ألف دينار للشخص الواحد، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021. على أن يتم استلامها حصرًا من قبل المستفيد والذي تم تزويده ببطاقة الماستر كارد/مصرف الرافدين.





المصدر: بغداد اليوم