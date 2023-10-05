2023-10-05 14:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رغم التأييد الآسيوي الكبير لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، إلا أن هناك نية من جانب الاتحاد الأسترالي للترشح من أجل استضافة كأس العالم 2034. وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي خلال تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: “كما ذكرنا من قبل، الاتحاد الأسترالي يدرس حاليا التقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 […]

ظهرت المقالة منافس قاري يزاحم السعودية على استضافة مونديال 2034 أولاً على ايرث نيوز.