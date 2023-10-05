2023-10-05 14:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

بيان تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي. وتؤكد رئاسة الجمهورية أن تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية.ومن هنا نعلن أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من […]

ظهرت المقالة ردا على وثائق.. رئاسة الجمهورية: محرفة ويريدون المساس بالدولة أولاً على ايرث نيوز.