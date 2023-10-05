2023-10-05 14:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إعادة فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين، فيما حددت موعد أنتهاء التقديم. وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة ايرث نيوز أنه “استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الطلبة الوافدين وأولياء أمورهم، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بإعادة فتح […]

ظهرت المقالة التعليم تعلن إعادة فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين وتحدد الثامن من تشرين الأول موعدا لانتهاء التقديم أولاً على ايرث نيوز.