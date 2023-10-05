كمين استخباري يوقع بأجنبيين بحوزتهما 10 كغم من "الكرستال والأفيون" في واسط.. فيديو

2023-10-05 14:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، الإطاحة بأجنبيين بحوزتهما 10 كغم من "الكرستال والأفيون" في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه " باشراف شخصي من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات اذ تم خلال الساعات الماضية بعد جهد استخباري مكثف من القاء القبض على متاجرين دوليين بالمخدرات في محافظة واسط بعد تسللهما الشريط الحدودي وضبط بحوزتهما (10) كيلو غرام من مادتي الكريستال والافيون المخدرة" .

وأضافت أنه"خلال عملية نوعية في النجف الاشرف تم ضبط (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على متاجر محلي بالمخدرات".

وفي ذات السياق اعلنت المديرية بحسب البيان انه "تم القاء القبض على متاجر بالمخدرات في كركوك بالجرم المشهود متلبس بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".

المصدر: بغداد اليوم

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