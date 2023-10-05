2023-10-05 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المزمع أن ينعقد في العاصمة العراقية بغداد ملتقى دولي للإستثمار في نهاية العام الحالي.

أعلن ذلك رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية خلال اجتماع لملاك الهيئة المتقدم.

ونقل بيان صادر عن الهيئة عن رئيسها قوله، إن: الهيئة تحضر اللوجستيات والمستلزمات الفنية الخاصة بالملتقى الدولي للإستثمار في بغداد، المزمع عقده في شهر كانون الأول المقبل، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور رسمي دولي ومحلي.

وأوضح أن الملتقى سيكون عاملا مهما في سياقات التكامل الإقتصادي، والتنمية المستدامة وتجسير العلاقات بين العراق ودول المنطقة والعالم.