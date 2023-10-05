2023-10-05 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن بيع أكثر من خمسة مليارات سهم بقيمة تجاوزت الستة مليارات دينار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نظّم خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أربع جلسات تداول من يوم الأحد الماضي ولغاية اليوم الخميس، حيث لم تنظم جلسة التداول ليوم الثلاثاء، (أمس الأول)، لمصادفتها عطلة رسمية.

وبين أن عدد الأسهم التي تم تداولها خلال هذا الأسبوع أكثر من خمسة مليارات سهم، بقيمة تجاوزت الستة مليارات دينار.

وأشار إلى أن مؤشر التداول في السوق أغلق لأول جلسة من الأسبوع على 834.51 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 829.39 نقطة محققاً بذلك انخفاضاً مقداره 0.62% عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأضاف أنه نفذ خلال هذا الأسبوع 1939 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.