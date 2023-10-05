"المالية النيابية" تحذر من "مشروع خطير" بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي

2023-10-05 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتقد عضو في اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، سياسة البنك المركزي العراقي، فيما لفت إلى البنك المركزي فقد السيطرة على السوق الموازية، أشار إلى مشروع للبنك المركزي مع الفدرالي الامير وصفه بـ"الخطير".

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا توجد هناك رؤية وسياسة اقتصادية واضحة للبنك المركزي من خلالها يستطيع السيطرة على السوقة الموازي"، لافتا إلى أن "السوق الموازية غير رسمية وغير قانونية وهذه تسبب بوجود معرقلات وعدم تسهيلات من قبل البنك المركزي لبعض التجار والمقاولين والتجار والمستثمرين الأمر الذي دفع بهؤلاء للذهاب الى السوق الموازية وشراء الدولار".

وأضاف أنه "رغم الاجراءات التي قامت بها الحكومة والاجهزة الامنية وملاحقة المتضاربين في العملة والمحتكرين الدولار إلا أنها لم تجدِ نفعا للسيطرة على السوق، كما أن هناك طلبا كبيرا على الدولار، وهذا الطلب يساهم على ارتفاع سعر الصرف".

واشار الى ان "هناك مشروعا لدى البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا المشروع خطر جدا وإذا مضى به البنك المركزي في بداية السنة المقبلة سيكون خطرا ويجب أن تكون هناك حسابات مالية واقتصادية حقيقية بما تقوم بها إدارة البنك خشبى من عدم استقرار السوق وسيسبب في ارتفاع الدولار وأزمة اقتصادية في الدولار".

وبين أن طبيعة المشروع بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي هو عدم التعامل بالدولار خلال سنة 2024 وسيكون التعامل بالدولار مقتصرا على التعاملات الرسمية مع بعض المصارف التي يحددها البنك المركزي".