وزير البيئة يصل الإمارات لبحث استعدادات مشاركة العراق في مؤتمر المناخ 28

2023-10-05 15:50:03 - المصدر: الفرات نيوز

وزير البيئة يصل الإمارات لبحث استعدادات مشاركة العراق الواسعة في مؤتمر المناخ 28 في دبي مطلع كانون الاول المقبل

التقى معالي وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري اليوم الخميس 5102023 ، بمقر السفارة العراقية في ابو ظبي ، بحضور مستشار الوزارة د. نظير عبود ومدير مديرية التغيرات المناخية يوسف مؤيد ومدير قسم العلاقات الدولية سراب وجعان .

وزير البيئة نزار ئاميدي بين

ان مؤتمر المناخ القادم يعدُّ فرصة لكافة الدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها في تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي،

لافتا الى انه تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات الجارية لمشاركة العراق في «كوب 28» الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقدم مدير مديرية التغيرات المناخية يوسف مؤيد شرحا مفصلا عن تفاصيل المشاركة والوفد التفاوضي العراقي وفرق العمل الخاصة بالتخفيف والتكيف وتقسيم المسؤوليات والواجبات واقامة الدورات التدريبية للمفاوضين ومشاركة الوزارات وممثلي كردستان العراق والشباب ومنظمات المجتمع المدني .