تحديد ثلاثة عوامل لنجاح الاستثمار في العراق.. ما علاقة قانون النفط والغاز؟

2023-10-05 15:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

حدد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، مدى أهمية اقرار قانون النفط والغاز، وما اذا كان تأخيره له تأثير على توسعة المشاريع الاستثمارية في البلاد.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "اقرار قانون النفط والغاز ليس له علاقة بتوسعة المشاريع الاستثمارية، فهذا القانون يهدف الى تنظيم العلاقة النفطية والمالية ما بين المركز والاقليم وكذلك إدارة الثروات العراقية بكل المحافظات بالتساوي، دون أي تمييز".

وبين ان "توسعة المشاريع الاستثمارية، يعتمد على قضية الاستقرار الأمني وكذلك السياسي، وهذا الاستقرار موجود وهو عامل مشجع، كما يعتمد على قوانين الاستثمار، فهي تحتاج الى تعديلات من أجل تسهيل الاستثمار، وكذلك ضرورة ابعاد حالات الابتزاز والمساومة امام المستثمرين".

ومازال قانون النفط والغاز يراوح مكانه منذ عام 2005، حيث من المفترض ان يضمن القانون ادارة الثروة النفطية في البلاد من الشمال الى الجنوب وفق سياسة واحدة وستراتيجية ثابتة وبشكل عادل.

ويتيح القانون تشكيل شركة نفط وطنية معنية بادارة ملف النفط في البلاد، فيما لاتزال الخلافات تعصف بتفسيرات فقرات من المفترض تضمينها في القانون وهي مختلف عليها اساسا في الدستور، والمتمثلة بادارة الحقول الحالية وما اذا كان ادارة الحقول بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والاقليم للحقول المكتشفة قديما ام المكتشفة حديثا ايضا.





المصدر: بغداد اليوم