2023-10-05 15:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023) تفكيك شبكة لتجارة المخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد جهد استخباري ومراقبة دقيقة لإحدى الشبكات المصنفة بالخطرة تمكنت قوة من الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من مداهمة أفراد الشبكة وإلقاء القبض على (5) منهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بأكثر من (3) كغم فضلاً عن ضبط أسلحة نارية متنوعة".

وأضاف أن "الشبكة تضم أهم المتاجرين والموزعين للسموم المخدرة في جانب الرصافة من بغداد، حيث تمكنت مفارزنا من الإطاحة بـ (2) من المتهمين خلال مطاردتهما بين الأزقة والقبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات بعدما حاولا التخلص منها، وبدلالتهما جرى الوصول إلى باقي أفراد الشبكة."

وأشار الجهاز الى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليًا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".





المصدر: بغداد اليوم