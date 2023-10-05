الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الدفاع مع نظيره التركي في أنقرة

2023-10-05 15:56:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، عن تفاصيل اجتماع وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي في انقرة.

وجرى الاستقبال بمراسم عسكرية في مبنى وزارة الدفاع التركية، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقال الوزير غولر إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة قضايا التعاون بين البلدين في مجال الصناعة العسكرية والدفاعية.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن العراق وتركيا، اللذين يتمتعان بروابط تاريخية واجتماعية قوية، هما دولتان شقيقتان وجارتان تعيشان في نفس الجغرافيا.

ووفقا للبيان، فإنه تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بالخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وأعرب الوزير يشار غولر خلال اللقاء عن سعادته باستضافة نظيره العراقي في تركيا، وأعرب عن تعازيه للوزير الضيف ولجميع الشعب العراقي بمن فقدوا أرواحهم في حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل التابع لمحافظة نينوى.

ووصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، إلى أنقرة، مساء أمس الاربعاء، يلتقي خلالها نظيره التركي يشار غولر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن زيارة العباسي تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه غولر.





المصدر: الاناضول



