2023-10-05 16:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

في ظل وضع اقتصادي صعب يمر به إقليم كردستان، أشار القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، اليوم الخميس، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الوضع حرجًا، ومنها الديون الكبيرة للإقليم تجاه الشركات النفطية وانتشار الفساد المالي والإداري في إدارة المالية الإقليمية. وأكد العبودي في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، على أهمية تقديم الحكومة الاتحادية الدعم والرعاية […]

ظهرت المقالة الحكمة يشدد على أهمية التعاون بين بغداد وأربيل لمعالجة الأزمة الاقتصادي أولاً على ايرث نيوز.