2023-10-05 16:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات شرقي بغداد. وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “أبطال جهاز الأمن الوطني يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل مع المخدرات وضرب أوكار التجار والمروجين، فبعد جهد استخباري ومراقبة دقيقة لإحدى الشبكات المصنفة بالخطرة تمكنت قوة من الجهاز وبعد استحصال […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.