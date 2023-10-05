"أبا الفضل" يهدي العراق أول ذهبية في بطولة العالم بالمواي تاي بتركيا

2023-10-05 17:00:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصل العراق، اليوم الخميس، على أول ذهبية بفعالية "الواي كرو" عن طريق الشبل الواعد ابا الفضل عباس في منافسات بطولة العالم بالمواي تاي الجارية حاليا في مدينة في أنطاليا التركية .

وكان "ابا الفضل" عباس قد تمكن من تحقيق الفوز في النزال النهائي على نيره التركي، فيما شهدت مسيرته الفوز على لاعبين أحدهم ايطالي، وعلى لاعب روسي بوزن 30 كغم في الدور 8.

كما تفوق لاعبي العراق في منافسات البطولة ذاتها على لاعبي المنتخبات المشاركة حيث فاز اللاعب رضا قيصر في دور الـ8 على خصمه الافغاني بوزن 34 كغم .

كما فاز الحسن حسن على خصمه الكازاخستاني بوزن 57 كغم في دور الـ16.

وفاز مرتضى سلمان يتغلب على خصمة الليبي بوزن 67 كغم في دور الـ16.

وفاز العراقي عبد الله شوقي على خصمه الالماني بوزن 60 كغم في دور الـ16.

وفاز اللاعب العراقي مصطفى اسامة على خصمة التايلندي بوزن 48 كغم في دور الـ16.