2023-10-05 17:00:21 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توقعات منسوبة إليه تشير إلى وصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار مقابل 100 دولار. وذكر بيان للبنك تلقته ايرث نيوز أن “مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، أصدر توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة […]

ظهرت المقالة البنك المركزي ينفي توقعات منسوبة إليه تشير إلى وصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار أولاً على ايرث نيوز.