مسؤول بحكومة كردستان يلغي زيارة وزير المالية والاقتصاد الى بغداد

2023-10-05 17:05:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كُردستان

افاد مصدر مسؤول، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، بصدور اوامر عليا الغت زيارة وزير المالية في اقليم كردستان الى بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب الغى زيارته العاصمة بغداد اليوم للقاء اللجنة المالية النيابية والاجتماع معها، حيث كان من المقرر ان تبحث اللجنة المالية بعض التفاصيل عن واردات الإقليم وكذلك عدد الموظفين فيه".

واضاف، ان "مسؤول رفيع المستوى في حكومة الإقليم قرر إلغاء زيارة الوزير وتأجيلها الى اشعار اخر بدون معرفة الأسباب"، لافتاً الى ان "الجانب الكردي ابلغ اللجنة المالية بان الوزير لن يستطيع زيارة بغداد خلال الأسبوعين المقبلين وانما في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول، عن زيارة لوزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد، اليوم الخميس، لبحث بعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.

المصدر: بغداد اليوم