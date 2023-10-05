مصدر: وزارة الداخلية العراقية تتكفل برواتب وواجبات فوج من البيشمركة

2023-10-05 17:05:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر امني، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، عن معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن وزارة الداخلية العراقية ستضع رواتب فوج من قوات البيشمركة على ملاكاتها.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة الداخلية وافقت على وضع فوج من قوات البيشمركة الكردية على ملاكتها وستتحمل دفع رواتبهم".

وأضاف أن "الوزارة ستدفع لهم الرواتب بشكل شهري وسيكون واجب الفوج أما في محافظة كركوك او في مناطق الشريط الحدودي مع إيران".

ويقدر تعداد الفوج بين الف الى 3 الاف مقاتل، في حين تقدر اعداد قوات البيشمركة اكثر من 200 الف مقاتل.

ومازال العديد من الموظفين ولاسيما في محافظة السليمانية يطالبون بجعل رواتبهم مباشرة من بغداد، الامر الذي ترفضه حكومة اقليم كردستان بدعوى ان دفع مستحقات محافظات الاقليم والتعامل بين المحافظة والحكومة الاتحادية ببغداد بشكل مباشر يؤدي الى تفكك الاقليم.





المصدر: بغداد اليوم