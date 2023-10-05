وزيرا الدفاع العراقي والتركي يؤكدان أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود

2023-10-05 17:40:07 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسيّ ونظيره التركيّ يشار غولر، اليوم الخميس، أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الدفاع العراقيّ، ثابت محمد العباسيّ، ناقش مع نظيره التركيّ يشار غولر، قضايا التعاون في مجال الصناعة العسكريَّة والدفاعيَّة الإقليميَّة، وأكّد الجانبان، على أنَّ" العراق وتركيا يتمتعان بروابط تاريخيَّة واجتماعيَّة قويَّة، وهما دولتان شقيقتان وجارتان تعيشان في نفس الجغرافيا، وأعربا عن أهميَّة مواصلة التعاون بالخطوات المُشتركة التي يمكن اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".وأضاف البيان، أن" الوزير يشار غولر أعرب خلال اللقاء عن سعادته باستضافة الوزير ثابت العباسيّ في تركيا، وقدّم غولر، تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل".