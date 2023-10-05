الأسايش تعتقل 73 متهما بتعاطي وتجارة المخدرات خلال شهر في السليمانية

2023-10-05 17:40:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز أسايش (أمن) إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال 73 متهما بتعاطي وتجارة المواد المخدرة خلال شهر أيلول الماضي.

وجاء في بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية مكافحة المواد المخدرة وبالتنسيق مع مديرية أسايش السليمانية ومديرية عمليات جهاز أسايش الإقليم ومديرية أسايش رابرين ومديرية أسايش غرب السليمانية، تمكنت من اعتقال 73 متهماً بتعاطي وتوزيع واتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح أن "قوات أسايش الإقليم، وبهدف منع ومكافحة التعاطي والاتجار بتلك المواد، وبقرار قاضي تحقيق الأسايش قامت خلال شهر أيلول الماضي في عدد من العمليات المنفصلة بمدينة السليمانية ومحيطها، باعتقال 73 شخصا بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها وتوزيعها".

وأشار البيان، إلى "ضبط (20.220) كغم، من المواد المخدرة من أنواع (الترياق والهيروين والكريستال والحشيشة وحبوب الترامادول)"، لافتاً إلى أن "المتهمين محتجزون الآن بقرار من القاضي وبدلالة المواد (25-26-30) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن التحقيقات معهم ما تزال مستمرة".