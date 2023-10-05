سعر و مواصفات انفنكس Note 30 vip racing edition

2023-10-05 17:54:34 - المصدر: انفنكس

Infinix Note 30 VIP Racing Edition - عند التقاطع بين التكنولوجيا وعالم السرعة

العراق - 5 تشرين الاول : في أحدث إصداراته، قامت انفنكس بالتعاون مع فريق تصميم BMW Designworks لأطلاق الهاتف الذكي Infinix Note 30 VIP Racing Edition. يتميز الهاتف الجديد بتصميم فريد تم تحقيقه من خلال توظيف "تقنية تشطيب ثلاثي الابعاد لاضواء خلفية الجلد" المبتكرة، تعكس هذه التكنولوجيا جوهر سباقات السيارات، حيث يضيء الجزء الخلفي من الهاتف بألوان مستوحاة من BMW.

من ناحية المواصفات، يتميز هاتف Infinix Note 30 VIP Racing Edition بمعالج Dimensity 8050 5G وشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة FullHD+ ومعدل تحديث 120Hz. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف كاميرا أساسية بدقة108MP وكاميرا سيلفي بدقة 32MP. وبفضل بطاريته القوية بسعة 5000mAh ودعمه لتقنية الشحن السريع بقدرة 68 واط و لاسلكي 50 واط، يضمن الهاتف تجربة استخدام طويلة الأمد بدون الحاجة لشحن متكرر.

يجمع الـ Note 30 VIP Racing Edition بين الأناقة والفعالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم المتنوعة بين العمل والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بسعر $265 في العراق، مما يجعله خيارًا مرغوبًا للعديد من المستخدمين.

نظرًا لأن الـ Note 30 VIP Racing Edition يوفر تجربة VIP حصرية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة شاملة من الفوائد الرئيسية بما في ذلك الدعم الخاص بعد البيع، وخدمات الإصلاح المتقدمة، ومجموعة من الامتيازات الرئيسية الأخرى. (راجع القنوات الرسمية و منافذ البيع الخاصة ببلدك/ منطقتك "

وفي النهاية، يضع الـ Infinix Note 30 VIP Racing Edition نفسه كخيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز في جهاز واحد.

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