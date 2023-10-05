البنك المركزي العراقي يوضح بشأن تصريحاته عن ودائع الدولار وسعر الصرف

2023-10-05 17:57:56 - المصدر: البنك المركزي العراقي

أصدر مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي اودع امواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الامريكي.

كما أكد أحمد أنه لم يتم الاشارة في اللقاء الصحفي الى توقعات بوصول سعر الصرف الى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى.

وأوضح أحمد أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به.

وأكد أحمد أن التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال ولا يشمل باي حال من الاحوال ارصدة المواطنين بالدولار الامريكي.

ويأتي هذا التوضيح من البنك المركزي العراقي بعد أن أثارت تصريحات أحمد السابقة مخاوف لدى المواطنين بشأن ودائع الدولار وسعر الصرف في العراق.