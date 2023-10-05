المرصد السوري يعلن حصيلة جديدة في هجوم الطائرات المسيرة على أكاديمية عسكرية في حمص بسوريا

2023-10-05 18:01:33 - المصدر: رويترز

قال مصدر أمني والمرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز إن أكثر من 60 لقوا حتفهم اليوم الخميس في هجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكرية في محافظة حمص بوسط سوريا أثناء تنظيم حفل تخرج.

وقال المرصد إن تسعة قتلى على الأقل مدنيون. وحملت وزارة الدفاع السورية "إرهابيين" المسؤولية دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع السورية إن هجوما بطائرات مسيرة على كلية عسكرية خلال حفل تخرج ضباط بمحافظة حمص اليوم الخميس خلف قتلى من المدنيين والعسكريين وعشرات المصابين.

وذكر بيان الوزارة أن عدة طائرات مسيرة مسلحة نفذت الهجوم، وأنحت الوزارة باللائمة على جماعات "إرهابية" من دون تحديد منظمة بعينها. ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها.

وأفاد مصدر أمني سوري ومصدر بالتحالف الإقليمي الموالي لحكومة دمشق ضد جماعات المعارضة بأن وزير الدفاع السوري حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

وقال سوري مسؤول عن إعداد الزينة للحفل "كنا ناطرين لنفك الورد بعد ما يخلصوا تصوير بعد الحفل نزلت العالم عالباحة واجت القذيفة. من وين اجت ما منعرف والجثث عبت الأرض".