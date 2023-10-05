بيان: البنك المركزي العراقي يتحرك لخفض سعر الصرف في السوق الموازية

2023-10-05 18:03:12 - المصدر: رويترز

قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، ولا يوجد ما يشير إلى أن سعر الصرف سيصل إلى 1700 دينار لكل دولار.

وأضاف البنك المركزي العراقي أن حظر السحب النقدي بالدولار اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2024 سيؤثر فقط على التحويلات الدولارية من الخارج، بينما لن تتأثر أرصدة حسابات المواطنين العراقيين بالدولار.

جاء البيان ردا على تقرير نشرته رويترز في وقت سابق اليوم الخميس.