2023-10-05 18:05:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز الملاكم العراقي علي قاسم حمدان، يوم الخميس، بالوسام النحاسي في منافسات وزن 63 كغم بدورة الألعاب الآسيوية المتواصلة أحداثها بمدينة هانغتشو.

وذكرت اللجنة الأولمبية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حمدان خسر النزال أمام منافسه من الصين تايبيه "لاي سي" بالنقاط في الدور نصف النهائي.

وأبدى "لاي سي" أرجحية متوازنة في الجولات الثلاث ليحسم نصف النهائي لصالحه بفارق ثلاث نقاط أشرتها مفكرة الحكام الخمسة بالإجماع.