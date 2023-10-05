2023-10-05 18:55:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين من المهربين بحوزتهما عشرات المسدسات في السليمانية، فيما توصلت القوات الأمنية في واسط إلى شخص قتل معاون مدرسة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المفارز الميدانية للواء 11 ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من جنسية أجنبية أثناء محاولتهما تهريب 40 مسدساً و80 مخزن سلاح في محافظة السليمانية.

وبينت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

من جانب آخر، أكدت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد حصول حادث قتل جنائي في قضاء الحي تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام وقسم شرطة الحي والأجهزة الأمنية والاستخبارية لملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه.

وأضافت أنه على الفور باشر فريق العمل مهامه (..) وبوقت قياسي قصير تم التوصل إلى القاتل وألقي القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.