الحلبوسي والسفيرة الأميركية يبحثان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين

2023-10-05 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي".واضاف البيان، أن" اللقاء بحث تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، ودعم العراق بمختلف المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".