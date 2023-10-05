إغلاق عدد كبير من البنايات والأسواق التجارية والمطاعم ومجمعات آيلة للسقوط في بغداد

2023-10-05 19:05:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023) غلق القاعات المخالفة لشروط السلامة ومنها داخل فندق فلسطين وفندق بغداد وعدد من البنايات التجارية في العاصمة.

وأفاد بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، بأن "لجان الكشف الموقعي التابعة إلى مديرية الدفاع المدني، باشرت بفرض إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وغلق عدد من القاعات ومراكز التجميل في فندق فلسطين مرديان وفندق بغداد إضافة الى عدد كبير من البنايات والاسواق التجارية والمطاعم ومجمعات آيلة للسقوط متهالكة في جانب بغداد الرصافة حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013".

وأشار البيان الى، ان "مديرية الدفاع المدني تسعى الى تطبيق اجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ورفع المخالفات ومنها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند من المباني للحد من مسببات الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين حسب القانون بالتنسيق مع دوائر البلدية والمحافظين في بغداد بجانبيها وكذلك بقيت المحافظات من اجل حماية المواطنين وممتلكاتهم والاقتصاد الوطني".

يشار الى ان هذه الإجراءات تأتي بعد فاجعة الفرح في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء الماضي (26 أيلول 2023)، بعد حريق ألتهم قاعة للمناسبات خلال حفل زفاف تسبب بوفاة 122 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين في أحدث إحصائية لدائرة صحة نينوى نشرتها اليوم الخميس.

وعزت مديرية الدفاع المدني الحريق الى فقدان القاعة المشيدة من (السندويج بنل) الى إجراءات السلامة والأمان.

واعتقلت السلطات الأمنية على إثر الحادث الذي هز العراق وأثار تضامناً دولياً، 14 متهماً بينهم مالك القاعة.





المصدر: بغداد اليوم