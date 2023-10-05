الزراعة تعلن انطلاق توزيع مبالغ التعويضات على فلاحي الشلب

2023-10-05 19:10:21 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس، إطلاق توزيع مبالغ التعويضات على فلاحي الشلب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (الأولى): إن" وزير الزراعة عباس جبر العلياوي سلّم عددا من مزارعي وفلاحي محافظة النجف الأشرف عددا من الصكوك الخاصة بأموال تعويضات محصول الشلب، معلناً انطلاق عمليات توزيع مبالغ التعويضات في المحافظة فضلا عن محافظتي الديوانية والمثنى"، لافتة، إلى أنه" جاء ذلك إثر زيارة قام بها الوزير إلى مديرية الزراعة في محافظة النجف الأشرف استقبله فيها المحافظ ماجد الوائلي ومدير الزراعة منعم الفتلاوي وعدد من مزارعي المحافظة ورئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة".

وشكر الوزير، بحسب البيان،" جميع الجهود التي ساهمت في إقرار هذه التعويضات"، عازيا ذلك إلى" الجهود المشتركة التي بذلت في المحافظات من قبل حكوماتها المحلية ووزارتي الزراعة والمالية".

وأكد الوزير، أن" الأيام المقبلة ستشهد إطلاق أموال تعويضات الأمطار ومربي الأسماك بعد تحويلها من وزارة المالية"، مشيرا، إلى أن" مبالغ التعويضات الكلية قد تجاوزت الأربعمائة مليار دينار".

من جهته، عدّ محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي،" وجود الوزير في منصبه الحالي مكسبا كبيراً لقربه من القطاع الزراعي وإطلاعه على همومه ومشاكله المختلفة"، موجها الشكر لـ"جميع من ساهم في إحقاق حقوق الفلاحين والمزارعين وفي مقدمتهم الوزير ووزارة الزراعة وأعضاء الحكومات المحلية ونائبه الأول هاشم الكرعاوي"، حسب نص البيان.

وأشار البيان، أن" مبالغ تعويضات الشلب لفلاحي ومزارعي محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى قد بلغت مئة وستة وثلاثين مليار دينار توزع عن طريق لجان مختصة في الشعب الزراعية الموجودة في كل منطقة في المحافظات المذكورة".







