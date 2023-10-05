2023-10-05 19:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، احمد الاسدي أطلاق الوجبة السادسة منتصف الشهر الجاري جاء ذلك خلال تصريح صحفي وتابعته ايرث نيوز: – ستشمل 15 محافظة موزعة حسب النسب السكانية وخط الفقر. – قمنا بتسليم الواجهة الخاصة بمنحة الطلبة الى وزارة التربية ومنذ اليوم بدأ تأشير حضور الطلبة والتلاميذ الى مدارسهم. – […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري أولاً على ايرث نيوز.