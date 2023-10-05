اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري

وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري

وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري
وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري
2023-10-05 19:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، احمد الاسدي أطلاق الوجبة السادسة منتصف الشهر الجاري جاء ذلك خلال تصريح صحفي وتابعته ايرث نيوز: – ستشمل 15 محافظة موزعة حسب النسب السكانية وخط الفقر. – قمنا بتسليم الواجهة الخاصة بمنحة الطلبة الى وزارة التربية ومنذ اليوم بدأ تأشير حضور الطلبة والتلاميذ الى مدارسهم. – […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن أطلاق الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منتصف الشهر الجاري أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز