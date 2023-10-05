2023-10-05 19:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من مليون حبة و(33٫363) كيلوغراماً من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة […]

ظهرت المقالة الصحة تعلن إتلاف أكثر من مليون حبة و33 ألف كغم من المخدرات أولاً على ايرث نيوز.