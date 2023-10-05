بمشاركة كوكبة من الفنانين.. أربيل تحتضن معرض النحت (صور)

2023-10-05 19:40:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، معرض خاص بالنحت، وذلك بمشاركة العديد من الفنانين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم في داخل المركز الثقافي في جامعة جيهان بمشاركة 13 فناناً من مجموعة أزاميل النحت العراقي.

وشارك الفنان رضا فرحان، في المعرض، بثلاث لوحات حيث تعبر عن أمور مختلفة حيث تعبر واحدة منها عن المرأة والمرآة، ولوحة أخرى تعبر عن جدلية الحياة والموت، بحسب قوله للوكالة.

وأوضح فرحان، أن "اللوحات الفنية التي شارك الفنانون بها استُخدمت فيها مادة البرونز، إضافة إلى لوحات بمادة (فايبر كلاس)، وكل فنان عبر عن ما يريده بأسلوبه الخاص".

ومن المقرر استمرار فعاليات المعرض لغاية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.