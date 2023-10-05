مسرور بارزاني: محاولة البعض جعل رواتب الموظفين توزع من بغداد انتهاك للإقليم

2023-10-05 19:40:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس، ان حكومته حاولت اقناع الحكومة الاتحادية بعدم تسييس رواتب موظفي الاقليم.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها في حفل تخرج طلاب جامعة صلاح الدين في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "مما لا شك فيه لو كانت الحكومة في وضع أفضل ولم تواجه الأزمات لكنّا في حال أفضل في مختلف المجالات". واضاف "نقول للمواطنين اننا حاولنا مع بغداد ان لا يتم خلط مسألة رواتب الموظفين بالمسائل السياسية ولكن نرى أنه يتم تحريف هذا الأمر".

وتابع أن "اقليم كوردستان هو كيان دستوري والرواتب توزع من قبل الاقليم وليس كما يحاول البعض ان يتم ارسال الرواتب من قبل بغداد مباشرة وهذا انتهاك لحقوق كوردستان الدستورية"، مؤكدا ان "بقاء اقليم كوردستان هو بقاء لنا جميعا".