بوتين يرحب بالزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو

2023-10-05 19:45:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة موسكو.

وقال بوتين على هامش المنتدى الدولي (فالداي) في منتجع سوتشي بروسيا "نرحب بالزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق إلى روسيا".

وكشف انه "سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي الأمن في المنطقة وداخل العراق" معرباً عن "ثقته من أن الزيارة ستكون مثمرة وتأتي في الوقت المناسب".

وكان مصدر حكومي كشف لرويترز أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول.

المصدر: سبوتنيك عربي