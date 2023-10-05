الاستثمار: تسليم أكثر من 9400 وحدة سكنية في بسماية للمسجلين عليها

2023-10-05 19:45:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، عن تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مجمع بسماية السكني للمواطنين البالغ عددها (9480) وحدة سكنية.

وقال رئيس الهيئة حيدر مكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وجه بتسليم الوحدات الجاهزة بعد إكمال إجراءاتها مع شركة (هانوا) الكورية قريباً جداً والمسجلين عليها سابقاً التي ستسلم تباعا من الشركة وحسب جدول زمني متفق عليه".

وأوضح ام "العمل جار على إستكمال الإجراءات مع شركة هانوا الكورية للهندسة والإنشاءات لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين المسجلين عليها أصوليا على أن تستأنف الشركة أعمالها لتنفيذ كامل الوحدات السكنية للمشروع والمقدرة بـ (70) ألف وحدة".

ولفت مكية الى انه "️وجه بتخصيص مبنى لفرع مصرف الرافدين داخل مجمع بسماية السكني لتسهيل إجراءات تسديد أقساط الوحدات السكنية من قبل المواطنين المسجلين على الوحدات".

وأشار الى، ان "الهيئة جددت تأكيدها المضي برعايتها المشاريع الستراتيجية ومنها مشروع مدينة بسماية السكني لما يوفره من خدمة سكنية آمنة ونموذج للمشاريع الواعدة التي ستشهدها أغلب محافظات العراق من خلال إنشاء المدن الجديدة في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى ومحافظات أخرى لمعالجة أزمة السكن".

يذكر ان هيئة الاستثمار العراقية أفتتحت في أيلول عام 2011، باب التسجيل على المجمع، بعد أن تعاقدت مع شركة هانهوا الكورية الجنوبية، على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، بعد أن استلمت من العراق حوالي 4.3 مليارات دولار منذ عام 2012 حتى عام 2017، ويساوي هذا المبلغ 43 في المائة من قيمة المشروع البالغة 12 ملياراً و120 مليون دولار، وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين.

وتعثر التقدم في استكمال بناء المجمع وهو أكبر المدن السكنية في العراق، التي تقع جنوب شرق بغداد، جرّاء الخلافات المالية وعدم التزام الحكومة العراقية بالإيفاء بحقوق شركة "هانهوا" المنفذة للمشروع.

وبالرغم من أن العامين الماضيين وهذا العام شهدت عشرات الاجتماعات بين الشركة والهيئة الوطنية للاستثمار ببغداد، إلا أن جميع الاجتماعات لم تصل إلى نتائج تستدعي عودة عمل الشركة لاستكمال نحو 60 في المائة من المشروع، وهو ما تبقى منه.





المصدر: بغداد اليوم