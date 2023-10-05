2023-10-05 20:20:05 - المصدر: ايرث نيوز

النزاهة تضبط مدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون دينار في مكتبه النزاهة توقع بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة الحالي متلبساً بجريمة الرشوة تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون […]

ظهرت المقالة النزاهة توقع بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة الحالي متلبساً بجريمة الرشوة أولاً على ايرث نيوز.