2023-10-05 20:20:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المركز الوطني للمختبرات الانشائية أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نيل مختبر كربلاء المقدسة الانشائي، شهادة الإعتماد الوطنية ( TL138) بالمواصفة الدولية (ISO/IEC 17025:2017) الممنوح له من قبل نظام الإعتماد العراقي (IQAS) في مجال إختبارات المواد الإنشائية. و أكد مدير عام المركز، حيدر الصيهود، في بيان تلقته ايرث نيوز أن “نظام […]

ظهرت المقالة وزارة الإعمار: مختبر كربلاء الإنشائي ينال شهادة الإعتماد الوطنية أولاً على ايرث نيوز.