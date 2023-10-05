2023-10-05 20:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عدداً من الملفات السياسية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات السياسية ومناقشة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي".