بوتين: نرحب بالزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق إلى روسيا

2023-10-05 20:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعرحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى روسيا.وقال بوتين في كلمة أمام أعضاء منتدى "فالداي" للحوارات ونقلته وسائل إعلام روسية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" نرحب بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى روسيا".وبين، بوتين أنه" سيناقش مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأمن في المنطقة وداخل العراق".وأكد ثقته، أن" الزيارة ستكون مثمرة وتأتي في الوقت المناسب".