2023-10-05 20:35:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، أن مساعي المبذولة لتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة، ليست إلا جهود "لتقزيم الإقليم".

وذكر بارزاني في كلمة ألقاها في حفل تخريج طلاب جامعة صلاح الدين بأربيل "طالبنا من الحكومة المركزية الفصل بين رواتب موظفي الإقليم والملفات الأخرى، وألا تصبح مسألة الرواتب مادة إعلامية".

وأضاف أن هناك "جهات تسعى لتحريف ملف الرواتب عن مساره، ويعلمون على أن يكون موضوع توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان من الحكومة المركزية مباشرة"، داعيا تلك الجهات للـ "عودة إلى صف الشعب ومنح الثقة بحكومة الإقليم فيما يخص حل قضية الرواتب"، حسب قوله.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قدموا مؤخراً مذكرة إلى رئاسة البرلمان طالبوا من خلالها الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي كردستان مباشرةً عبر الحسابات المصرفية.

وتقول وسائل اعلام كردية ان بعض الكتل الكردستانية وأخرى من الإطار التنسيقي" تقف وراء هذا الطلب".

وأوضح وكيل وزارة المالية الاتحادية، مسعود حيدر، أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان وباقي النفقات الأخرى بشكلٍ مباشر، وفق ما ينصّ عليه الدستور.

وقال حيدر في منشورٍ على صفحته في الفيسبوك، أمس بحسب قانون الموازنة لعام 2023، يتعيّن على الحكومة الاتحادية إرسال 775 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي الإقليم، عبر وزارة المالية.

واعتبر وكيل وزارة المالية، أن أي موضوع خارج هذا الإطار "هو تلاعب بمشاعر حكومة كردستان ولا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذه، لأنه مخالف للمادتين 117 و121 من الدستور"

وأيد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، ما قاله وكيل وزارة المالية وأكد في تصريح صحفي أمس على عدم دستورية توزيع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان بشكلٍ مباشر.

وقال هادي إن هذه الخطوة "لا تعدُّ دستورية أبداً، ولا يحقُّ للحكومة الاتحادية تولي مهمة توزيع رواتب موظفي كردستان" معتبراً أنها "محاولة من بعض الأطراف لإثارة مشاعر مواطني الإقليم" على حد قوله.





المصدر: بغداد اليوم+ وكالات