2023-10-05 20:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، أن أنابيب نقل النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الموانئ التركية جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء المقبل، مؤكداً أن بلاده تستعد لبدء ضخ الشحنات.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط من الإقليم بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

ويصدر إقليم كوردستان ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يومياً قبل إغلاق خط الأنابيب. وبدأت أنقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وفي حديثه لقناة "إن. تي. في" التركية، قال بيرقدار إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وكان بيرقدار، قد أعلن على هامش مؤتمر "أديبك 2023" في أبوظبي، أن بلاده ستبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادراً على نقل نصف مليون برميل تقريباً للأسواق العالمية.

وتابع قائلاً إن بلاده تشكل مسار عبور موثوقاً لنقل النفط والغاز.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول نفطي عراقي، أمس الأول الثلاثاء، قوله إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا ما تزال مستمرة.