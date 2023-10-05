العراق يتحرك لتعزيز أمنه الداخلي والحدودي

2023-10-05 21:03:27 - المصدر: المجلس الوزاري للأمن الوطني

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحث خلاله تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد السوداني خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الأمن الداخلي والحدودي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة معلوماتية رصينة للعدالة الجنائية، وتعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار.

الأمن الداخلي

أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز الأمن الداخلي، وشدد على جهود القوات الأمنية في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

العدالة الجنائية

بحث المجلس إنشاء منظومة معلوماتية رصينة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تتضمن الارشيف القضائي وفق المعايير الدولية المعتمدة، يتم من خلالها تعقب حركة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرم معين وبما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية.

الأمن الحدودي

بحث المجلس الاتفاق الأمني المشترك بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي إلى طهران. باشر الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة بمسك الشريط الحدودي من قبل البلدين ومنع المظاهر المسلحة على طول هذا الشريط.

التنسيق الأمني

وجه السوداني وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الامنية الثنائية لمعالجة المشاكل الامنية الحدودية.

ويؤكد هذا الاجتماع على التزام الحكومة العراقية بتعزيز أمنها الداخلي والحدودي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:

تعزيز جهود القوات الأمنية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

إنشاء منظومة معلوماتية رصينة للعدالة الجنائية.

تعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الأمن والاستقرار في العراق، وتعزيز الثقة لدى المواطنين.