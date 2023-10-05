لا مكان للفقراء في المجمعات السكنية

2023-10-05 21:40:04 - المصدر: علي إبراهـيم الدليمي

علي إبراهـيم الدليمي

ثورة كبيرة وواسعة، ومتواصلة في بغداد والمحافظات، في بناء «مجمعات سكنية» عملاقة ومعاصرة.. يعلو بنائها يوماً بعد أخر، ومنها مدعومة من الحكومة، بصفة «الأقرباء» أولى بالمعروف، ولكن ما زال الفقراء، وأصحاب الرواتب المحدودة، يفترشون الشوارع ويلتحفون السماء في العراء، في «التجاوزات» العشوائية المؤلمة، وما زالت مشاكل الإيجارات ما بين المؤجر والمستأجر قائمة على قدم وساق في مراكز الشرطة أو أمام شيوخ العشائر.. و.. و.. ولا تنتهي!!

إذن ما هي الجدوى المطلوبة، أو الفائدة المرجوه، في بناء هذا الكم الهائل من المجمعات السكنية العملاقة.. والأموال التي تصرف عليها، وأراضي شاسعة تقتطع من أرض الوطن.. لتذهب إلى جيوب وبطون الحيتان الكبيرة التي تفرض وجودها.. هنا وهناك؟!

هل رأيتم فقيراً، أو عاطلاً عن العمل، أو صاحب راتب محدود، سكن هذه التي تسمى «مجمعات سكنية» والتي يفترض على الحكومة أن تتابع هذا الموضوع..؟!

أكيد (لا) وألف (لا) كونها شريكة في هذه «الجريمة» البشعة، من أن المواطن العراقي ينام في الشارع، وتبقى هذه «المجمعات» لأصحاب الكروش المتدلية، بعدما قطعت أرض الوطن لهم؟؟!!