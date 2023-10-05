وزير الكهرباء يستقبل مسؤولا تركمانستانيا ويبحثان توقيع مذكرة توريد للغاز

2023-10-05 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، وزير دولة تركمانستان لشؤون الغاز باباييف في مطار بغداد الدولي وبحثا توقيع مذكرة ثنائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل وزير دولة تركمانستان لشؤون الغاز باباييف والوفد المرافق له، في مطار بغداد الدولي".

وأضافت، أن "الزيارة رسمية لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز لصالح محطات الكهرباء".